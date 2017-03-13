Российский шоколад вышел на мексиканский рынок

Две мексиканские компании начали импортировать российский шоколад. Первый контейнер пришел в феврале и сейчас лакомство уже можно приобрести в мексиканских магазинах, сообщает РИА Новости.

«Мы уже начали поставки, но пока мы только в начале пути, в сфере продаж мы сейчас идем в крупные торговые сети Мексики, также работаем с бутиками шоколада, магазинами деликатесов в столице и уже начинаем выходить на территорию штата Мехико», — цитирует агентство директора компании Edelweiss Хуан Леон, которая импортирует российский шоколад.

Шоколад появился на территории нынешней Мексики во времена индейцев майя и ацтеков. Позже он благодаря конкистадорам завоевал Европу, а теперь возвращается на свою историческую родину, но уже в российской презентации.

По данным Российского экспортного центра, отечественные кондитеры в январе-ноябре 2016 года поставили за границу 141 тысячу тонн шоколадных изделий на сумму 427 миллионов долларов. Всего за 11 месяцев на экспорт ушло 370 тысяч тонн кондитерских изделий общей стоимостью 813 миллиона долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост — семь процентов. Особым спросом российский шоколад пользуется в Казахстане и Китае.