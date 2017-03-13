Сообщения о задержании главы Сахалинского управления Росрыболовства опровергли

Данные о задержании руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства рыболовства Александра Таратенко по делу о превышении полномочий не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте управления.

«Таратенко А.А. на свободе и задержанию со стороны правоохранительных органов не подвергался», — заявили сотрудники регионального управления.

В пятницу, 10 марта, в некоторых российских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах появилась новость о задержании Таратенко. Причиной называлось возбуждение уголовного дела по по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Таратенко исполнял обязанности руководителя Сахалино-Курильского управления Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016 года назначен руководителем. До этого он был замглавы Волго-Каспийского территориального управления агентства.