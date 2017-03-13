Спасение упавшего в сочинских горах туриста сняли на видео

Видео: ЮРПСО МЧС России / YouTube

Турист из Подмосковья получил травму, сорвавшись со скалы в районе горного массива Псеашхо рядом с Сочи. Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России в понедельник, 13 марта, выложил на YouTube видео эвакуации пострадавшего.

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Как уточняется на сайте ЮРПСО, инцидент произошел 11 марта. Упавший с горы 36-летний мужчина позвонил в МЧС, сообщив, что не может самостоятельно передвигаться.

К месту происшествия вылетел вертолет со спасателями. Из-за сложного горного рельефа посадить воздушное судно не удалось, поэтому туриста подняли на борт с помощью лебедки.

Путешественника осмотрела фельдшер МЧС и оказала ему первую помощь. У туриста было вывихнуто плечо. По прибытии на базу МЧС в Сочи мужчину передали медикам. «Ему очень повезло. Я бы сказал, случай — один на миллион», — отметил один из спасателей.

