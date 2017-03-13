Анна Меликян сняла любовную историю для IKEA

Режиссер фильмов «Про любовь» и «Звезда» Анна Меликян стала автором рекламного клипа для IKEA. Ролик, запущенный в рамках рекламной кампании «Теперь цены ниже», создан совместно с креативным агентством Instinct и рассказывает о том, как мебель от шведского производителя облегчает устройство личной жизни.

Анна Меликян — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат приза за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе, приза ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале за фильм «Русалка», премии «Золотой орел», Гран-При за лучший фильм и приза жюри кинопрокатчиков фестиваля «Кинотавр» за фильм «Про любовь».