Болгария задумалась о снижении стоимости виз для россиян

Власти Болгарии рассматривают вопрос о снижении стоимости оформления виз для россиян. Об этом, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассказал посол страны в Москве Бойко Коцев. Кроме того, визы для детей в возрасте до 16 лет могут стать полностью бесплатными.

Коцев также добавил, что сегодня прорабатывается ряд мер, которые позволят снизить цены на авиабилеты.

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По словам министра туризма Болгарии Стелы Балтовой, Россия сегодня занимает четвертое место по объему турпотока в страну. Так, в 2016 году в Болгарии отдохнуло 584 тысячи российских путешественников (на 19 процентов больше, чем в 2015 году). «Россия — стратегический генерирующий рынок для туриндустрии Болгарии, целые крупные отельные комплексы работают только на прием туристов из России», — отметила Балтова.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе добавила, что в этом году спрос на отдых в Болгарии растет. На этапе раннего бронирования количество заявок увеличилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

В мае 2016-го Болгария сократила сроки рассмотрения документов на визу для россиян до двух дней. За несколько месяцев до этого страна начала выдавать трехлетние мультивизы, а с 1 января 2016 года сократила стоимость оформления документов с 35 до 10 евро.