Болгария задумалась о снижении стоимости виз для россиян

Власти Болгарии рассматривают вопрос о снижении стоимости оформления виз для россиян. Об этом, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассказал посол страны в Москве Бойко Коцев. Кроме того, визы для детей в возрасте до 16 лет могут стать полностью бесплатными.
Коцев также добавил, что сегодня прорабатывается ряд мер, которые позволят снизить цены на авиабилеты.
По словам министра туризма Болгарии Стелы Балтовой, Россия сегодня занимает четвертое место по объему турпотока в страну. Так, в 2016 году в Болгарии отдохнуло 584 тысячи российских путешественников (на 19 процентов больше, чем в 2015 году). «Россия — стратегический генерирующий рынок для туриндустрии Болгарии, целые крупные отельные комплексы работают только на прием туристов из России», — отметила Балтова.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе добавила, что в этом году спрос на отдых в Болгарии растет. На этапе раннего бронирования количество заявок увеличилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.
В мае 2016-го Болгария сократила сроки рассмотрения документов на визу для россиян до двух дней. За несколько месяцев до этого страна начала выдавать трехлетние мультивизы, а с 1 января 2016 года сократила стоимость оформления документов с 35 до 10 евро.