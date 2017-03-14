Тело Ким Чен Нама забальзамировали

Тело единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нама, погибшего в результате покушения, забальзамировали. Об этом сообщает малайзийское издание The Star.

Как заявил репортерам глава МВД Малайзии Ахмад Захид Хамиди, эта мера была необходима для того, чтобы сохранить останки. «Если труп и дальше держать в морге, он может разложиться», — пояснил министр.

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Тело хранится в морге больницы Куала-Лумпура уже больше месяца — с 13 февраля, когда в столичном аэропорту был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат лидера КНДР. Пхеньян этого не признает.