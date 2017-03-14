Эксперты предположили отравление Ким Чен Нама соединением безвредных веществ

Убийцы Ким Чен Нама могли использовать для его отравления два фактически безвредных химиката, при соединении которых образуется нервно-паралитическое вещество VX, запрещенное международной конвенцией о химическом оружии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает издание New Straits Times.

По его данным, к такому выводу склоняются занятые расследованием его смерти эксперты после того, как нашли один из предполагаемых элементов на теле покойного. Они полагают, что двое нападавших могли использовать диизопропиламиноэтилметилфосфонат и серу. При их смешивание получается смертельный яд, 10 миллилитров которого можно беспрепятственно пронести через сканер безопасности.

Как предположили эксперты, отравители собирались выдать убийство за сердечный приступ, об этом свидетельствуют использованные ими вещества.

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Также издание со ссылкой на источник сообщило, что личность убитого Ким Чен Нама установили по отпечаткам пальцев, данные о которых хранились у властей административного района Макао, где жил брат лидера Северной Кореи и его семья. Также Малайзии отпечатки передала Япония для скорейшего завершения расследования.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На его коже обнаружили следы VX. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян не признает, что жертва покушения является близким родственником лидера КНДР Ким Чен Ына.

