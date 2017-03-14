В сети вступились за попытавшегося обнять сестру-баскетболистку мальчика

Пользователи сети обратили внимание на видео с финала баскетбольного турнира между школами WIAA State Tournament, на котором президент ассоциации WIAA Деб Хаузер (Deb Hauser) запретила мальчику Джейлену Леви (Jaylen Levy) обнять свою сестру-победительницу Сидней (Sydney). Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте отца семейства Ника Леви (Nic Levy).

«Джейлену не позволили обнять его сестру Сид после ее победы в Кубке штата (Висконсин). Он обожает обнимать ее после каждой игры. Он плакал», — написал Леви в посте, который за три дня набрал более семи тысяч лайков и 2,5 тысяч ретвитов.

В комментариях под роликом пользователи Twitter вступились за ребенка, отметив, что Хаузер неприятная и холодная женщина. «Она ужасна! У нее точно нет сердца. Сочувствую пареньку и его сестре», — поддержал Джейлена один из них.

«Это в очередной раз доказывает, насколько WIAA отстойная организация», — отметил другой.

По словам директора по коммуникациям WIAA Тодда Кларка (Todd Clark), сотрудники ассоциации прикладывают все усилия, чтобы удержать зрителей от выхода на площадку. «Мы призываем всех игроков, а также их родственников, одноклассников делиться своей радостью в подходящее время», — заявил он.

Wisconsin Interscholastic Athletic Association (WIAA) — некоммерческая организация, которая устраивает межшкольные спортивные турниры и соревнования.