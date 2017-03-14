Итальянские студенты устроили потасовку с полицейскими

Итальянские студенты, бунтующие против реформы образования около римского университета Ла Сапиенца, вступили в схватку с полицией. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Потасовка происходила в тот момент, когда министр образования страны Валерия Федели и ее предшественница Мариа Стелла Гельмини выступали на конференции, посвященной образовательной системе Италии.

Одетые в штатское полицейские не дали бунтующим студентам прорваться внутрь университета, а те в ответ закидали их пакетами с краской и яйцами.

