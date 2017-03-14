Мединский анонсировал мультфильм об Александре Невском

Полнометражную мультипликационную ленту о жизни князя Александра Невского создадут к 2021 году, к 800-летию со дня его рождения. Об этом объявил глава Минкульта России Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 14 марта.

Мединский отметил, что мультфильм должен быть ориентирован на детей и молодежь. Он добавил, что в честь юбилейной даты будут также проводиться фестивали, исторические реконструкции, конкурсы и выставки.

«Отдельное внимание уделяется подготовке международной научной конференции. Мне кажется важным привлекать ученых к нашей работе, поскольку и сегодня находятся представители нетрадиционной исторической ориентации, которые пропихивают идею о якобы коллаборационизме Александра Невского», — подчеркнул руководитель ведомства.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году. Мероприятия в честь юбилея, согласно документу, будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».

Александр Невский — второй сын князя Ярослава Всеволодовича. В 1547-м он был канонизирован как благоверный князь. Он одержал много военных побед, в том числе в Невской битве (1240), Ледовом побоище (1242) и во время Литовского похода (1245).