Ткачев рассказал о сельских клубах на примере шубы для жены

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев призвал адекватно оценивать возможности бюджета в нынешних экономических условиях. Соответствующее заявление он сделал на расширенном выездном заседании думской фракции «Единой России» во вторник, 14 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Наталья Боева обратились к Ткачеву с вопросом, почему на развитие сельской культуры и социальные расходы не выделяется достаточно средств.

Министр в ответ напомнил, что «на улице кризис» и средства бюджета ограничены, а их распределение проводится в соответствии с приоритетами. «Если у вас в кармане 10 тысяч рублей, вы же не пойдете жене шубу покупать или автомобиль? То же самое и у нас», — подчеркнул он.

Если увеличивать финансирование программы развития сельских территорий, то лишатся средств инвесторы, которым государство обещало оказать поддержку, добавил глава Минсельхоза. «Дом культуры в чистом поле никому не нужен. Людям нужны дороги, достаток, тепло, школы», — подчеркнул Ткачев, отметив, что этой фразой он уже «перечень на 100 миллиардов наговорил».

Ранее во вторник Ткачев попросил выделить сельскому хозяйству дополнительные 36 миллиардов рублей в 2017 году. Таким образом объем поддержки отрасли должен быть доведен до 250 миллиардов рублей. По словам министра, дополнительные средства позволят успешно провести уборочную кампанию, увеличить число реализованных инвестиционных проектов, а также ускорить переоснащение агропрома современной сельхозтехникой.