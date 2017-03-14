Мир
 

В РГГУ студентов научат отстаивать интересы России на Ближнем Востоке

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Специалистов-востоковедов для государства и бизнеса начнут готовить в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», было объявлено на презентации новой магистерской программы «Русская гуманитарная миссия на Ближнем Востоке», созданной РГГУ в сотрудничестве с некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» (РГМ).

«Наша задача в том, чтобы курс не был исключительно академическим, чтобы помимо знания истории, культуры, религии и языка выпускник обладал конкретными практическими навыками: например, логистики и организации программ», — пояснил генеральный директор РГМ Евгений Примаков.

По его словам, магистров ждет широкий круг работодателей — от Минобороны и Министерства иностранных дел до гигантов российского нефтегазового сектора и организаций системы ООН. Если государству востоковеды-выпускники помогут проводить свою линию на Ближнем Востоке, то бизнесу магистры будут полезны при налаживании связей с правительствами и общинами региона.

Примаков рассказал, что современной России необходима экспертиза в этой сфере — например, Москва распространяет в пострадавших от гражданской войны районах Сирии гуманитарную помощь, однако практически не может оценить, насколько население этой страны стало лучше относиться к России. Он также отметил, что Ближний Восток — первая площадка для применения российских специалистов по «мягкой силе», в перспективе у РГМ подготовка экспертов по многим регионам мира.

В руководстве университета пояснили, что появление новой программы в стенах учебного заведения произошло при содействии государства. На старте потенциальным магистрантам будет доступно восемь бюджетных мест, остальных допустят к обучению на основе коммерческих договоров — на первых порах для них будут предоставлены существенные скидки.

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