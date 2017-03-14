СБУ пресекла трансляцию российских телеканалов из подполья

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о пресечении трансляции российских телеканалов на территории страны. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

В ходе операции, проведенной совместно с сотрудниками полиции, были задержаны несколько человек. По данным СБУ, граждане России, Казахстана и Украины создали подпольный телекоммуникационный центр. Задержанных обнаружили в Святошинском районе Киева.

«На территории режимно-секретных объектов одного из научно-исследовательских институтов правоохранители изъяли финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность, оборудование для декодирования зашифрованного спутникового сигнала, радиотелевизионную аппаратуру, российские карты доступа к сетям спутникового телевидения, серверное и другое оборудование», — отмечается в сообщении службы.

В настоящее время на территории страны прекращена трансляция 76 российских каналов.

В начале марта министерство связи самопровозглашенной Донецкой народной республики наладило трансляцию республиканских и российских СМИ в ряде регионов Украины. Цифровой пакет, вещающий на страну, включал 10 телеканалов.