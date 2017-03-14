В Киеве радикалы отказались пустить на работу сотрудников Сбербанка

В Киеве националисты не разрешили пройти в офис сотрудникам головного отделения Сбербанка. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает ТАСС.

«Мы будем здесь стоять, пока банк не закроют, на работу в банк никто не пройдет», — заявил один из членов «Правого сектора» (организация запрещена в России), отметив, что они провели здесь всю ночь. По его словам, они будут блокировать офис банка, пока власти не примут решение о его закрытии.

По информации агентства, около центрального отделения Сбербанка активисты поставили палатку, жгут костры. Ворота во двор банка забаррикадированы мешками с песком, вход в офис замурован бетонными блоками. При этом сотрудников правоохранительных органов на месте блокады нет.

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13 марта стало известно, что власти Украины рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении украинской «дочки» Сбербанка. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, 15 марта президент страны Петр Порошенко собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, где этот вопрос будет «законным образом» урегулирован.

Ранее в тот же день украинские радикалы перегородили бетонными блоками витрины и вход в головной офис Сбербанка. Они требовали, чтобы Нацбанк Украины отозвал лицензию финансового учреждения.

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.