В Ступино появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере жилой дом

В российском городе Ступино Московской области появился первый в мире жилой дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает ArchDaily.

Постройка была создана за 24 часа. Проект разработан стартап-фирмой из Сан-Франциско Apis Cor, занимающейся 3D-печатью, совместно с российской строительной компанией ПИК.

«Компания и наши партнеры уверены, что дом в Ступино — первый шаг, который сможет убедить мир в том, что использование 3D-технологий на строительном рынке скоро станет реальным», — заявили представители Apis Cor.

С помощью разработанных фирмой приспособлений удалось настроить принтер так, чтобы он производил печать одновременно изнутри и снаружи конструкции.

Площадь постройки составляет 38 квадратных метров. В доме есть холл, ванная комната, гостиная и небольшая кухня. Плоская крыша способна выдержать стандартные снежные нагрузки.

В декабре 2016 года в Испании для пешеходов открылся первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере.