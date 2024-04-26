«Ростех» начал поставки портативных обнаружителей дронов

«Ростех» начал поставки портативных РЛС для обнаружения дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволит обнаруживать дроны. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что МРЛС проходит тестовую эксплуатацию в составе системы безопасности одного из защищенных объектов. До конца года планируют начать серийное производство изделий.

«Новая МРЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в "Росэлектронику"), предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Она способна "видеть" даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека», — говорится в сообщении.

Станция, которую создали на отечественной элементной базе, способна обнаружить и идентифицировать цель на расстоянии до десяти километров в любых погодных условиях и в любое время суток. В госкорпорации подчеркнули, что испытания подтвердили эффективность изделия.

Гендиректор РЗП Андрей Комогорцев сообщил, что малую серию МРЛС выпустили в декабре прошлого года после проведения предварительных испытаний.

Ранее в апреле стало известно, что четвертую версию российского детектора дронов «Булат», которая получит систему искусственного интеллекта, запустят в серийное производство в мае.