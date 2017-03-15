«АвтоВАЗ» и «Яндекс» займутся разработкой мультимедийных систем

Волжкий автозавод займется разработкой мультимедийных систем для автомобилей совместно с компанией «Яндекс». Об этом в среду, 15 марта, сообщает агентство «Прайм».

Соответствующий документ подписан президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором и гендиректором «Яндекса» Александром Шульгиным. Речь идет о создании информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Договор о стратегическом партнерстве должен быть заключен до конца текущего года.

Отмечается, что «Яндекс» планирует адаптировать свои сервисы для мультимедийной системы Lada Connect, связывающей автомобиль и пользовательские устройства. Этой системой будет оснащаться основная часть автомобилей, выпускаемых заводом.

13 февраля стало известно о том, что «АвтоВАЗ» планирует оснащать автомобили дизельными или гибридными двигателями — для поставок машин за границу после 2020 года. Через пять лет в Евросоюзе вступят в силу новые экологические нормы, ужесточающие требования к допустимому уровню вредных веществ в выхлопе.