Эрдоган разорвет соглашение о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился в одностороннем порядке разорвать соглашение о городах-побратимах между Стамбулом и нидерландским городом Роттердам. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Hürriyet Daily News.

Глава государства отметил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. «Невозможно быть побратимами с таким народом», — приводит издание его слова.

Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.