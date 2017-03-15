В Курчатовском институте раскроют тайны египетских мумий

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» рассказал об исследованиях египетских мумий, которые проводятся совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина.

«Сейчас мы планируем интересную работу по изучению этих памятников далекого прошлого. Тут может быть задействован целый комплекс исследований — от компьютерной томографии до построения 3D-модели, что позволяет буквально "раскрыть" запеленутую мумию и посмотреть, что находится внутри», — уточнил Ковальчук.

По его словам, к изысканиям должны будут подключиться антропологи и медики, вместе с которыми будут проведены химические исследования бальзамирующего состава и геномный анализ мумий, что позволит узнать, какие были болезни в тот период, как они эволюционировали во времени.

«Для музеев подобные проекты очень интересны, ведь используя 3D-модель, можно рядом с экспонатом поставить специальный экран, с помощью которого посетители смогут осмотреть в подробностях его содержимое. Эту технологию можно использовать для создания материальных и полноценных ростовых 3D-копий мумии», — резюмировал Ковальчук.

В 2015 году ученые из НИЦ «Курчатовский институт» начали сотрудничать с Государственным историческим музеем, Институтом археологии РАН, Крымским федеральным университетом в рамках исследования средневековх крестов-энколпионов, угасших текстов древних рукописей, а также изучили содержимое сфероконических сосудов и пигментов древних наскальных рисунков.