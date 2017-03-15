Вор вынес из дома чиновницы соцзащиты Северной Осетии 100 миллионов рублей

В Северной Осетии у чиновницы соцзащиты похитили более 100 миллионов рублей. Об этом в среду, 15 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, вор проник в дом женщины в Ардонском районе республики и вынес деньги, в том числе валюту, а также ювелирные украшения.

Потерпевшая работает в управлении социальной защиты населения Ардонского района. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

В сентябре 2016 года сообщалось о краже вещей и денег из Porsche мужчины, работающего контролером парковки в столичной фирме. Инцидент произошел на улице Крымский Вал в Москве. Неизвестный разбил заднее стекло автомобиля и похитил из салона кожаный портфель, в котором находились ноутбук, документы, банковские карты и денежные средства. Материальный ущерб оценен в 450 тысяч рублей.