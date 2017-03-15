Рынок краудинвестинга и краудлендинга за год вырос на 420 процентов

Объем российского рынка краудинвестинга и краудлендинга за год вырос на 420 процентов — с 148,6 миллиона в 2015 году до 786 миллионов рублей в 2016 год. При этом на рынке присутствуют всего три игрока: StartTrack, «Альфа.Поток» и «Город денег». Оборот крупнейшей площадки StartTrack в 2016 году составил 70 процентов рынка. Об этом на пресс-конференции 15 марта заявил гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин.

По словам Шабалина, объем рынка краудинвестинга и краудлендинга в 2017 году составит около 2,5 миллиарда рублей, а потенциал роста рынка составляет 1 триллион рублей. «Ежегодно банки выдают порядка 5 триллионов рублей кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), при этом 60-80 процентов компаний МСБ, которые дошли до банков, получают отказы», — отметил гендиректор StartTrack. «Мы оцениваем общую потребность финансирования в размере 10 триллионов рублей в год. И краудинвестинговым площадкам интересны около 10 процентов этих компаний. Поэтому в горизонте пяти лет наша и подобные площадки могут добиться того, что общий объем рынка вырастет дополнительно на 1 триллион рублей», — подчеркнул он.

Ключевым моментом встречи стал отчет инвестиционной площадки StartTrack. Как отметил Шабалин, площадка за два с половиной года работы привлекла в 36 компаний 815 миллиона рублей, 535 миллионов рублей из которых были привлечены в бизнес за 2016 год. Ежедневно на площадке заключаются в среднем шесть сделок. Средний портфель инвестора составляет 800 тысяч рублей, а минимальный чек — 100 тысяч рублей. Общий потенциал 1450 инвесторов, аккредитованных на площадке, составляет более 4 миллиардов рублей.

В рамках пресс-конференции выступил также президент «Европейской Юридической Службы» (ЕЮС) Сергей Бекренев, которая привлекает 50 миллионов рублей через StartTrack. Деньги частных инвесторов, которые компания планирует привлечь за несколько месяцев, пойдут на открытие каналов в банковском и страховом секторах на рынках стран СНГ и ближнего зарубежья (на основе уже идущих переговоров), а так же в странах Азии и Восточной Европе.

По словам руководителя направления дистанционного банковского обслуживания для малого бизнеса «Тинькофф Банка» Антона Тарасенко, за три месяца партнерства со StartTrack, более 250 компаний-клиентов банка подали заявки на финансирование через площадку.