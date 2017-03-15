В США обнародованы данные по налогам Трампа за 2005 год

Президент США Дональд Трамп в 2005 году заплатил налоги в размере 38 миллионов долларов на более чем 150 миллионов долларов дохода. Об этом, как передает Reuters, заявил во вторник, 14 марта, Белый дом, отвечая на сообщение MSNBC о том, что телеканал располагает двумя страницами налоговой отчетности.

Ведущая MSNBC Рейчел Мэддоу рассказала, что получила документы от журналиста Дэвида Кей Джонстона. Сам он в ходе ее шоу заявил, что получил бумаги по почте.

Согласно опубликованным телеканалом сведениям, Трамп заплатил налоги по фактической ставке 25 процентов. Белый дом сказал в заявлении, что Трамп, как глава фирмы, обязан «платить не больше налогов, чем это требуется законом».

Трамп списал 100 миллионов долларов как убытки, чтобы снизить себе федеральный налог. Белый дом пояснил, что Трамп принял в расчет «крупномасштабную амортизацию для строительства».

Белый дом обвинил журналистку в том, что в погоне за рейтингами она нарушила закон, запрещающий несанкционированную публикацию федеральных налоговых деклараций. Мэддоу, в свою очередь, заявила, что такое право ей дает Первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, передает Associated Press.

Ранее Трамп отказывался обнародовать свои налоговые декларации, заявив, что его налоги были проверены Службой внутренних доходов США. Сообщалось, что в некоторые периоды времени Трамп не платил федеральных подоходных налогов. Речь идет о по меньшей мере двух годах в конце 1970-х. В октябре стало известно, что Трамп в 1995 году задекларировал существенные убытки, что позволило ему избежать уплаты федеральных налогов на прибыль в последующие 18 лет.

Во время сентябрьских президентских дебатов кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он не платил никаких федеральных подоходных налогов.