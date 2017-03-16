Видео с эротического корпоратива в калужском детсаду попало в сеть

В интернете появилось видео с новогоднего корпоратива, на котором одна женщина нарядилась Снегурочкой (в очень коротком платье), а другая Дедом Морозом. Ролик опубликован в группе «Подслушано Киров Калужская область» в соцсети «ВКонтакте».

Героини ролика ругаются матом, совершают неприличные движения, а традиционный зов Снегурочки превращается в крики «шалашовка».

«Внучка» зачитывает стишок: «Новый год наступает, много секса обещает. Год коня любимый мой! У коня такой большой», а Дед Мороз раздает присутствующим презервативы в подарок. Кроме того, женщины имитируют половой акт.

Судя по сообщениям в социальной сети, вечеринка была устроена воспитателями в детском саду в Кирове — райцентре в Калужской области.

Как пишет kp40.ru, корпоратив прошел в канун 2014 года (год лошади). Специалист по дошкольному образованию Кировского района Марина Щербакова, которую попросили дать комментарий, сказала: «Я не знаю, что это было. Все корпоративы в дошкольных учреждениях запрещены».

В руководстве детсада в свою очередь заявили, что сейчас проводится внутреннее расследование. Воспитатели пока не уволены.

По словам сотрудниц учреждения, которые приводит Vladtime, видео было снято для личного пользования, и они недоумевают, как ролик мог оказаться в интернете. Также воспитательницы поведали, что мероприятие, организованное в вечернее время, было рассчитано только на персонал.