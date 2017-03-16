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Турецкий министр пообещал Европе священные войны

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

В Европе вскоре начнутся священные войны. Такое заявление в четверг, 16 марта, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя состоявшиеся в Нидерландах парламентские выборы. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

«Если вы посмотрите на большинство партий, вы увидите, что нет никакой разницы между социал-демократами и фашистом [Гертом] Вилдерсом. У всех одинаковый образ мыслей. Куда вы пойдете? Куда вы поведете Европу? Вы тянете Европу в бездну. Скоро там начнутся священные войны», — сказал глава турецкого МИД.

По результатам выборов, состоявшихся 15 марта, правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, одержала победу. Ультраправая Партия свободы, возглавляемая Вилдерсом, заняла второе место по числу голосов.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа «утонет в страхе перед мусульманами и мигрантами», передает Hurriyet Daily News. Он отметил, что «угроза фашизма распространяется по улицам Европы», обвинив ЕС в туркофобии.

Позднее 15 марта голландский премьер-министр Марк Рютте обвинил Эрдогана в фальсификации истории. Его возмущение вызвали слова турецкого лидера, произнесенные ранее во вторник, 14 марта. Глава государства заявил, что «голландцы прогнили насквозь», и отметил, что у них «есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами». В качестве примера он привел события в Сребренице в 1995 году, когда нидерландские миротворцы не оказали сопротивления сербским войскам, которые заняли город и устроили резню.

Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.

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