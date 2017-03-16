Бывшего главу «Мостовика» освободили по УДО

Советский райсуд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова, осужденного за хищения при строительстве Приморского океанариума. Об этом в четверг, 16 марта, со ссылкой на канцелярию суда сообщает ТАСС.

Судебное решение вступит в силу 26 марта, если не будет обжаловано прокуратурой.

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В сентябре 2016 года Куйбышевский райсуд Омска приговорил Шишова к четырем годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом наказании был учтен и приговор за пособничество в совершении растраты при строительстве Приморского океанариума.

Уголовное дело о хищениях средств при строительстве объекта возбудили в 2014 году, вскоре после посещения Владивостока президентом России Владимиром Путиным. Глава государства, осмотрев долгострой (объект должен был быть запущен к открытию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 году), потребовал разобраться.

Шишов был задержан в Москве, а в апреле 2015-го заключил досудебное соглашение со следствием, дав развернутые показания в отношении директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Управления делами президента РФ Андрея Поплавского.

Сам океанариум был торжественно открыт 3 сентября 2016 года — достраивала его уже другая фирма.

НПО «Мостовик» — было одним из основных подрядчиков на госстройках. К саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке организация участвовала в строительстве вантового моста на остров Русский, к Олимпиаде в Сочи — Ледового дворца и санно-бобслейной трассы. 2 июня 2015-го Арбитражный суд Омской области признал «Мостовик» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство.