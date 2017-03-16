Главный налоговик Украины освобожден под залог в 100 миллионов гривен

Отстраненный от должности руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров освобожден из-под ареста после внесения его женой залога в размере 100 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов). Об этом в четверг, 16 марта, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Соломенского районного суда Киева.

Там отметили, что деньги были переведены на специальный счет суда. «Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обеспечивать все предусмотренные законом меры для надлежащего участия Романа Насирова в досудебном расследовании», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы.

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11 марта стало сообщалось, что американский сенатор Джон Маккейн выразил одобрение в связи с арестом Насирова. «Арест по обвинению в хищении Романа Насирова, главного налоговика Украины и директора государственной фискальной службы, — это позитивный шаг вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией», — заявил он.

7 марта Соломенский районный суд Киева арестовал Насирова на 60 дней. При этом был назначен залог в размере 100 миллионов гривен, в случае освобождения под который подозреваемый должен будет носить электронное устройство контроля, сдать украинский и заграничный паспорта и не общаться с другими фигурантами дела.

Насиров проходит по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко и подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, используя служебное положение, он в интересах Онищенко предоставлял нескольким предприятиям налоговые рассрочки и таким образом похитил более двух миллиардов гривен (70 миллионов долларов) государственных денег.

3 марта украинское правительство отстранило чиновника от должности на время расследования, после чего при попытке задержания он был госпитализирован с инфарктом.