Спорт
 

В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

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Евгений Галузинский
Евгений Галузинский

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным полиции, в ночь на 14 марта между группой студентов колледжа и 25-летним спортсменом произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование. Сейчас под стражей находится 18-летний студент, четверо других участников инцидента отпущены под подписку о невыезде.

Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Республики Казахстан по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа и становая тяга.

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