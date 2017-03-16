Во время интервью о кандидатах на пост губернатора стремительно завял цветок

Во время 30-секундного интервью с секретарем кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаилом Шевелевым на глазах у зрителей завял стоявший по его левую руку цветок. Видео опубликовал на YouTube кировский журналист Владислав Крысов.

Шевелев рассказывал о кандидатах «Единой России», которые будут претендовать на участие в выборах губернатора Кировской области. В этот момент растение поникло.

«Лента.ру» затрудняется ответить на вопрос, является ли видео подлинным или при его создании был применен монтаж.