«Вежливые люди» спустя три года снова зашли в парламент Крыма

В сессионном зале крымского парламента состоялся концерт с участием «вежливых людей». Мероприятие было приурочено к третьей годовщине референдума о воссоединении полуострова с Россией. Видео торжественного выступления опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

На записи видно, как вооруженные спецназовцы в масках вместе с депутатами сидят в зале и слушают выступление маленькой девочки, одетой в русский национальный костюм.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его вхождением в состав России. Так в интернете стали называть российских спецназовцев, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.

Крым стал частью России в марте 2014 года, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение.