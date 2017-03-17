Певица-трансгендер пришлет последний трек своего альбома за личную историю

Певица-трансгендер Энони, ранее известная как Энтони Хегарти, выпустила новый альбом Paradise. Пластинка доступна для покупки в iTunes с пятницы, 17 марта.

В диск вошло шесть треков, но, по утверждению исполнительницы, на самом деле их должно быть семь, однако последний можно получить исключительно по личному запросу.

«Если хотите последнюю песню альбома Paradise, напишите мне на почту anohni@rebismusic.com и расскажите в одном-двух предложениях, что вас волнует больше всего, или какие у вас надежды на будущее», — написала Энони в своем Facebook.

Она добавила, что цена за эту композицию — «жест анонимной уязвимости». При этом истории должны быть личными. Обнажившим свою душу артистка пришлет трек, который называется I Never Stopped Loving U, на выходных.

Энони также опубликовала в соцсети манифест, в котором раскритиковала политику президента США Дональда Трампа. По ее словам, сексистское мировоззрение лежит в корне мирового кризиса.

Энони (настоящее имя Энтони Хегарти) — британско-американская трансгендерная поп-певица. Ее дебютный сольный альбом Hopelessness вышел в мае 2016 года. До этого она являлась солисткой группы Antony and the Johnsons.