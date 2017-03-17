Роскосмос предсказал отказ США от российских ракетных двигателей

Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что ракетные двигатели BE-4, разрабатываемые американской компанией Blue Origin, придут на смену российским силовым агрегатам РД-180, устанавливаемым на носители Atlas. Об этом руководитель госкорпорации Игорь Комаров сообщил РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что в США поставлена задача заместить наши двигатели, может быть, менее надежными и более дорогими, но своими, американскими. На это направлены сейчас усилия. Надо понимать, что когда-нибудь они это сделают», — отметил он.

Комаров также рассказал о будущем Научно-производственного предприятия «Энергомаш», производящем двигатели РД-180 по заказу США, в случае отказа последних от российских силовых агрегатов.

«Все будет нормально. "Энергомаш" будет производить двигатели для других российских проектов или для других стран, или под другие носители в этих странах», — сказал глава госкорпорации.

В начале марта 2017 года Blue Origin представила первый рабочий образец ракетного двигателя BE-4 (Blue Engine 4) — замену российским РД-180. Новые агрегаты планируется устанавливать на ракеты следующего поколения Vulcan, которые с 2019 года за пять лет должны вытеснить Atlas V.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas V. Кроме того, расчеты показывают, что BE-4 по сравнению с РД-180 за 20 лет эксплуатации сэкономит на военных пусках около трех миллиардов долларов.