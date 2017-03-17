В Японии впервые прошли учения на случай ракетной атаки КНДР

В Японии в пятницу, 17 марта, впервые в истории страны прошли учения гражданской обороны на случай ракетной атаки со стороны КНДР, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение администрации префектуры Акита.

Цель мероприятия — отработка эвакуации населения в условиях критической нехватки времени.

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По сценарию, японские вооруженные силы зафиксировали пуск баллистических ракет условного противника в направлении мыса Ога в префектуре Акита, расположенной на севере главного острова страны Хонсю. Информация об этом была передана по системе экстренной правительственной связи, и власти префектуры оперативно эвакуировали население из района, которому более других могла угрожать опасность.

Сообщения об эвакуации в ходе учений передавались через громкоговорители, а также отправлялись на смартфоны жителей. Принимавшие участие в тренировке оперативно покинули свои дома и укрылись в подвалах муниципальных зданий и школ.

В направлении префектуры Акита нередко запускаются северокорейские баллистические ракеты. В 2009 году одна из них перелетела в этом районе через японскую территорию и упала в открытые воды Тихого океана. 6 марта 2017-го КНДР запустила в направлении севера Японии сразу четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. Наиболее близкое попадание было в 200 километрах от побережья страны.

КНДР заявила, что целью ракетных испытаний, проведенных 6 марта, была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

После очередного запуска ракет 7 марта Совбез ООН выступил с осуждением политики КНДР. Действия Пхеньяна были расценены как нарушение его резолюций. Совбез потребовал воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил Северной Корее существенными мерами.