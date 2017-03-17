В США похитили ноутбук с планами Trump Tower и деталями по делу о почте Клинтон

В США похищен принадлежавший сотрудникам Секретной службы ноутбук с информацией особой важности. Об этом сообщает в пятницу, 17 марта. Reuters.

По данным агентства, на жестком диске компьютера находится подробный план всех этажей принадлежащего президенту небоскреба Trump Tower. Также на нем хранилась информация по делу об использовании Хиллари Клинтон личного сервера для служебной переписки.

Неизвестные похитили компьютер из автомобиля одного из сотрудников Секретной службы в Нью-Йорке. Инцидент произошел в четверг, 16 марта. О нем не сообщали, надеясь оперативно задержать вора, но сделать этого до сих пор так и не удалось.