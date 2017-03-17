На бывшего мэра Ужгорода завели дело за сравнение украинского языка с хрюканьем

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по поводу высказываний бывшего мэра Ужгорода Сергея Ратушняка об украинском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной Рады Ирина Подоляк.

Она опубликовала фото письма из СБУ, в котором говорится о проводимой проверке на предмет нарушения статей «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя» и «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

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«В результате моего обращения СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке», — прокомментировала копию документа Подоляк.

Об обращении в ведомство из-за слов бывшего мэра парламентарий писала в Facebook в начале февраля. «Этот господин пишет, что "только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который наметили на украинском языке", называет украинский язык хрюканьем и рвотой», — указывала Подоляк.

Как отмечает «Укринформ», публикации пользователя Сергея Ратушняка были удалены из социальной сети.