Обвинившая Израиль в апартеиде чиновница ООН подала в отставку

Глава региональной комиссии ООН по экономическим и социальным проблемам (ESCWA) Рима Халаф подала в отставку после того, как обвинила Израиль в создании режима апартеида в отношении палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, это произошло из-за давления со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша, который потребовал от Халаф отозвать доклад с обвинениями в адрес европейского государства. Генсек также попросил комиссию убрать документ со своего сайта, а пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что доклад был опубликован без предварительных консультаций с секретариатом ООН. «Можно было ожидать, что Израиль и его союзники окажут колоссальное давление на генерального секретаря, чтобы аннулировать доклад», — объяснила Халаф. Она отметила, что не намерена отказываться от высказанных в тексте утверждений, проливающих свет на «преступления, которые Израиль продолжает совершать против палестинского народа».

Материалы по теме В ожидании третьей интифады Выльются ли израильско-палестинские столкновения в полномасштабный конфликт

Скандальный доклад был выпущен в среду, 15 марта. Он завершался фразой: «Израиль установил режим апартеида, при котором вынужден жить весь палестинский народ». МИД Израиля выступил с резким заявлением, сравнив текст документа с «антисемитской нацистской пропагандой». Вашингтон поддержал Тель-Авив в этом вопросе.

Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года в Алжире. На настоящий момент его признают 136 государств — членов ООН, а также Ватикан. Израиль, США и ряд стран ЕС не признают Государство Палестина, считая, что вопрос о его создании должен решаться в результате прямых переговоров между властями Израиля и Палестинской национальной администрации.

В последний раз прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины проходили в 2010 году. Три недели спустя встречи приостановились из-за отказа израильского правительства продлить мораторий на запрет строительства в поселениях на Западном берегу реки Иордан.