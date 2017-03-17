StartTrack проведет мастер-класс для рестораторов

Венчурный фонд Typhoon Digital Development совместно с краудинвестинговой площадкой StartTrack 23 марта в Москве проведут мастер-класс для предпринимателей и владельцев компаний о развитии бизнеса на рынке общественного питания. Экспертами выступят управляющий партнер и шеф-повар московского гастропаба Moments Екатерина Плотникова, а также совладелец сети бургерных Burger Heroes Игорь Подстрешный. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что за 21 день Екатерина Плотникова создала концепцию и полностью переделала убыточную кафе-супницу в гастропаб Moments — прибыльное заведение с простой, понятной и качественной едой. Ресторан работает по европейской схеме с минимальным штатом. Екатерина является управляющим партнером и шеф-поваром, то есть готовит, придумывает меню и управляет заведением. В рамках встречи, Екатерина Плотникова расскажет как создать правильную концепцию ресторана, повысить возвращаемость клиентов и управлять заведением с минимальным количеством персонала.

В свою очередь Игорь Подстрешный поделится опытом создания и развития собственной сети бургерных, а также расскажет о том, как его компания за три года выросла от фудтрака до сети стоимостью 48 миллионов рублей и получила 24 миллиона рублей инвестиций от ресторанного холдинга RESTart.

ST.Meetup — серия еженедельных встреч и мастер-классов для предпринимателей, которую краудинвестинговая площадка StartTrack проводит совместно с венчурным фондом Typhoon Digital Development в коворкинге #tceh бизнес-центра Silver City.