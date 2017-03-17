Минобороны поделилось планами по строительству в Крыму катеров на подушке «Зубр»

Минобороны России поделилось планами по строительству в Крыму скоростных десантных катеров на воздушной подушке «Зубр». Об этом в пятницу, 17 марта, заявил замглавы ведомства Юрий Борисов в ходе закладки малого ракетного корабля «Охотск» на судостроительном заводе «Море», передает «Интерфакс».

«Думаю, что мы в будущем востребуем все мощности этого завода. Есть у нас планы по размещению в ближайшем будущем заказа на скоростные катера на воздушной подушке», — подчеркнул он.

Как отметил генеральный директор завода Олег Зачиняев, предприятие всегда специализировалось на выпуске кораблей из легких сплавов и на воздушной подушке. «Мы готовы и хотим вернуться к своей исторической специализации», — сказал он, добавив, что планируется строительство модернизированного «Зубра» с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами.

Корабли проекта 12322 обладают водоизмещением 555 тонн и способны развивать скорость до 60 узлов, дальность их хода составляет 300 миль. «Зубр» вооружен двумя артиллерийскими установками АК-630 калибра 30 миллиметров и двумя пусковыми установками МС-227 для 140-миллиметровых неуправляемых ракет. Корабль предназначен для перевозки трех танков общей массой 150 тонн или десяти бронетранспортеров общей массой 131 тонна плюс 140 десантников, или восьми боевых машин пехоты массой до 115 тонн.