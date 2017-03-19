США запустили ракету Delta IV с девятым военным спутником связи

Американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Delta IV с девятым спутником связи Wideband Global SATCOM (WGS-9). Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте ULA.

Ракета стартовала в 03:18 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками. Доступ к нему, помимо США, будут иметь Вооруженные силы Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга, предает РИА Новости.

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Запуск ракеты-носителя Delta IV с восьмым спутником был произведен 8 декабря 2016 года. Аппарат WGS-8 предназначен для обеспечения широкополосной передачи данных для вооруженных сил США.

Семейство спутников WGS представляет собой элемент новой системы военной космической связи с высокой пропускной способностью.