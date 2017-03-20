Тим Аллен сравнил Голливуд с нацистской Германией

Атмосфера в Голливуде схожа с настроениями, царившими в Германии после прихода Адольфа Гитлера к власти, считает актер и режиссер Тим Аллен. Такое мнение он высказал в эфире «Шоу Джимми Киммела» на телеканале ABC, отрывок из которого доступен на YouTube-канале передачи.

«Если ты не веришь в то, во что верят все — тебя побьют. Это похоже на Германию 1930-х», — подчеркнул Аллен. Так он объяснил негативное отношение представителей киноиндустрии к президенту США Дональду Трампу. Артист отметил, что поддерживает республиканца и посещал его инаугурацию.

Аллен, который сам является членом Республиканской партии Соединенных Штатов, заявил, что ему сложно противостоять либеральным силам Голливуда.

Тим Аллен снимался в таких фильмах, как «В поисках галактики» «Крутой Джо», «Лохматый папа» и трилогии «Санта Клаус». Он также озвучил Базза Лайтера в серии анимационных лент «История игрушек».

Трамп неоднократно подвергался критике со стороны представителей Голливуда. Звезды выступали против иммиграционной политики республиканца, критиковали его за нападки на актрису Мэрил Стрип и пикетировали принадлежащий миллиардеру небоскреб в Нью-Йорке.