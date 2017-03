В Москве пройдет Международный фестиваль музыки The Beatles

Битломанские коллективы из разных стран мира примут участие в XII-м Международном фестивале музыки The Beatles, который пройдет 25 марта в московском клубе «Театръ». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

В течение семи часов на двух сценах клуба будут выступать 12 групп, в том числе The Funkles из Испании,The Fridays из Казахстана, московские команды The BeatBoys, The BeatLove, Apple Jack Band и другие. В фестивале примут участие и классики русского рока — группа «Оптимальный вариант», в 2017 году отмечающая свое 40-летие.

XII-й The Beatles-фест посвящен трем крупным юбилеям: 60-летию с момента знакомства «битлов», 50-летию альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и 75-летию Пола Маккартни.

В честь Маккартни Father McKenzie и Корней сыграют программу из его сольных хитов, а Сергей Гуцан представит unplugged-сет песен Маккартни. Кроме того, каждая команда включит в свое выступление по одной песне «битла».

Кроме того, московская группа The Stone Shades представит свои версии песен The Rolling Stones, а коллектив из Ростова-на-Дону Green Floyd после закрытия основной части фестиваля сыграет программу из песен Pink Floyd.

Фестиваль стартует в 17.00.