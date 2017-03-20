Фрегат «Адмирал Горшков» вышел на заключительный этап испытаний

На фрегате «Адмирал Горшков» закончена ревизия корабельных систем, он отправился на заключительный этап государственных испытаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».

«В период ревизии корабля были проверены и восстановлены ресурсы основных механизмов: турбин, редукторов, дизель-генераторов, систем главной энергетической установки и общекорабельных систем, палубных механизмов и изделий спецтехники: навигационного оборудования, связи, вооружения», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Корабль направился в полигоны Северного флота, где экипаж и специалисты промышленности проведут испытания зенитного и торпедного вооружения, а также автоматизированных систем управления.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 22350 были спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц). По действующей госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года, однако ввод в строй головного фрегата «Адмирал Горшков», заложенного еще в 2006 году, регулярно откладывался.

Ранее предполагалось, что «Горшков» сдадут флоту в ноябре 2016 года, однако после завершения цикла испытаний военные заявили о необходимости провести дополнительную ревизию корабельных систем. В январе 2017 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пообещал, что корабль будет сдан флоту в июле 2017 года.