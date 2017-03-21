Работающие в бикини американские баристы прославили кофейню в сети

В американском штате Аризона сотрудницы кофейни Bikini Beans Espresso занимаются приготовлением кофе в купальнике или нижнем белье. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, девушки также прикрывают грудь специальными стикерами. Отмечается, что магазин кофе пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на различных сайта по оценке заведений в интернете. Также на страницу кафе в соцсети Instagram подписаны более 70 тысяч человек.

Владелец компании Карли Джо (Carlie Jo) считает, что подобный дресс-код не ущемляет достоинство сотрудниц кофейни, а наоборот позволяет им стать уверенными в себе. «Женщины по всему миру имеют право голосовать, иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, быть управленцами, владелицами бизнеса и выдвигаться в президенты. Также у нас есть право работать с грацией, уверенностью и достоинством, в деловом ли костюме, форме или в бикини», — написали на сайте фирмы.

Ранее в марте стало известно, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в рекламной кампании марки DKNY. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube. Она представила новые модели нижнего белья на весенне-летний сезон.