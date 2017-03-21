В сети устроили кастинг голливудских звезд для фильма о Трампе и России

Американская журналистка Сара Кендзиор (Sarah Kendzior) запустила в Twitter хештег #TrumpRussiaTheMovie («Фильм о Дональде Трампе и России») и предложила пользователям пофантазировать на тему того, кто из актеров смог бы сыграть чиновников из окружения американского президента. На это обратило внимание Mashable.

Идея подобрать актеров возникла у Кендзиор во время выступления директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми перед Конгрессом. Коми заявил, что спецслужбы расследуют слухи о связях Трампа с Москвой. Это натолкнуло журналистку на мысль, что происходящее начинает походить на остросюжетное кино.

На роль Трампа издание сразу «утвердило» актера Алека Болдуина, который часто играет президента в шоу Saturday Night Live.

Бывшего советника Трампа Картера Пейджа, которому в докладе американских спецслужб о якобы вмешательстве России в выборы США приписывают «хорошо законспирированные связи» с Москвой, в сети предложили сыграть британскому актеру Полу Беттани. Он знаменит благодаря ролям в фильмах «Игры разума», «Догвилль» и «Код да Винчи».

Кроме того, в Twitter захотели пригласить на вымышленные съемки фильма Кристофера Уокена («Сонная лощина», «Поймай меня, если сможешь»), Рассела Кроу («Гладиатор» и «Славные парни»), Уиллема Дефо («Святые из Бундока», «Отель "Гранд Будапешт"») и Сета Рогена («Ананасовый экспресс», «Мачо и ботан»).

В феврале в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.