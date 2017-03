Найдено средство против смертельно опасных белков

Ученые из Мичиганского университета нашли средство, которое может затормозить развитие смертельных прионных заболеваний, возникающих из-за накопления в организме аномально свернутых белков — прионов. Им оказался астемизол, применяющийся в борьбе против аллергии. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает сайт EurekAlert!.

Специалисты использовали два лазера для измерения скорости, с которой нормальные белки переходят в прионное состояние, прежде чем они начинают образовывать белковые агрегаты — амилоиды. Ученые показали, что существует опасный диапазон скорости перехода, при которой амилоидные бляшки образуются максимально быстро. Исследователи полагают, что можно вывести белок из этого диапазона и уменьшить вероятность формирования агрегатов.

Результаты экспериментов с прионами, выделенными из мозга хомяков, показали, что переход происходит с низкой скоростью при нейтральной кислотности (pH) раствора, в котором содержатся белки. При низкой pH (высокая кислотность), однако, увеличивается вероятность образования амилоидов. Если же еще больше ускорить переход, то прионы не будут успевать формировать агрегаты.

Ученые также выяснили, что противоаллергический препарат астемизол эффективен в предотвращении роста бляшек, увеличивая скорость образования прионов. Кроме того, специалисты полагают, что помочь в борьбе с прионными заболеваниями могут и другие антигистаминные лекарства.

К прионным заболеваниям относят болезнь Крейтцфельдта-Якоба, фатальную семейную бессонницу, а также куру. Они поражают головной мозг и другие нервные ткани, являются неизлечимыми и приводят к смерти в ста процентах случаев.