СМИ сообщили об обысках на Черкизовском мясокомбинате по делу о хищениях

Полиция проводит следственные действия на одном из столичных мясоперерабатывающих предприятий в связи с попыткой хищения 16 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По информации источника «Интерфакс» обыски проходят на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.

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«Руководство одного из московских мясоперерабатывающих предприятий, с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, представили в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 миллионов рублей. Указанная сумма налога была сформирована за счет вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольной фиктивной организацией», — говорится в сообщении полиции без уточнения конкретного юрлица.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) — флагманское перерабатывающее предприятие «Группы Черкизово». Холдинг объединяет семь мясоперерабатывающих заводов, четыре крупных птицеводческих комплекса, семь свиноводческих комплексов, а также два завода комбикормов. Основной владелец «Черкизово» — бизнесмен Игорь Бабаев и члены его семьи.