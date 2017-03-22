Объем российского военного экспорта в 2017 году превысит прошлогодний

Объем поставок российских вооружений за рубеж в 2017 году значительно превысит показатели прошлого года. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех», глава объединенной делегации корпорации и АО «Рособоронэкспорт» на выставке LIMA-2017 Виктор Кладов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в настоящее время составляет 45 миллиардов долларов, это три года непрерывной работы, даже если больше ничего не подписывать. При этом в 2017 году контрактов будет больше, чем в 2016 году», –– сообщил Кладов.

По его словам, в 2017 году планируется подписание контракта с Индонезией, и крупного контракта с Индией на поставку

четырех фрегатов проекта 11356 по формуле «2+2» (два корабля будут построены в России, еще два в Индии). Так же Кладов сообщил о планах подписать контракты на производство в Индии 200 вертолетов Ка-226Т и поставку в эту страну 48 вертолетов Ми-17В-5.

Выставка LIMA-2017 открылась на острове Лангкави, Малайзия, 21 марта. В работе выставки принимают участие основные компании российского оборонно-промышленного комплекса, включая ОАК, ОСК, «Ростех», «Алмаз-Антей» и основного экспортера вооружений и военной техники — АО «Рособоронэкспорт».