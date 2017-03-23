Медведев поведал о состоянии своего здоровья

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок рассказал, что не болел в последнее время. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает «Интерфакс».

Один из участников мероприятия, приветствуя главу правительства, поздравил его с выздоровлением. «Да я и не болел», — откликнулся на это Медведев.

Президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина 14 марта отметил, что Медведев приболел. Российский лидер подчеркивал, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но пока ситуация серьезная. «Дмитрия Анатольевича не уберегли», — заявил тогда Путин.

По данным СМИ, у главы кабмина было запланировано несколько мероприятий, которые он не смог посетить в тот день. В частности, Медведев не приехал на расширенное заседание думской фракции «Единой России».