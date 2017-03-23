КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок «Белый легион» и «Молодой фронт» готовились принять участие в массовых беспорядках. Видео арсенала, изъятого в ходе обысков, в четверг, 23 марта, опубликовало БелТА.

«Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма (...), а также пособия по ведению боевых действий в городе», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании боевиков, готовившихся к вооруженному выступлению.

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