Сбербанк решил запрашивать информацию о заемщиках в госорганах

Сбербанк ведет переговоры с правительством России о доступе к информации о корпоративных заемщиках, имеющейся у госорганов и необходимой для получения услуг в банке. Об этом Rambler News Service сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
«Работа, которую мы ведем с правительством РФ, — это получение обязательной информации о заемщиках, которая доступна в государственных органах. Например, балансовые данные клиента, которые клиент сдает в налоговую инспекцию», — пояснил он. Также банк намерен запрашивать справку о собственности предпринимателя непосредственно из Росреестра. Сейчас эти данные предоставляет сам клиент.
По словам Попова, первым проектом станет удаленная регистрация юрлица и открытие расчетного счета. Его планируется осуществить в 2017 году. Затем предлагается контактировать с государственными органами от имени предпринимателя, чтобы снять с клиента нагрузку по сбору требуемого пакета документов.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в декабре 2016 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал о совместной работе со Сбербанком по созданию сервисов для бизнеса. Затем, в начале февраля, глава Сбербанка Герман Греф, встречаясь с главой правительства Дмитрием Медведевым, сказал, что это позволит избавить предпринимателя «от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам, получением разрешений и так далее».