Момент взрыва боеприпасов под Харьковом попал в прямой эфир

Видео: 112 Ukraine / YouTube

Украинские тележурналисты во время съемок сюжета о событиях в Балаклее запечатлели на видео мощный взрыв на складах боеприпасов. Трансляцию в четверг, 23 марта, вел «112 Украина».

В момент, когда корреспондент телеканала в прямом эфире рассказывала о событиях в городе, на артиллерийских складах произошел очередной взрыв и над арсеналом поднялся дымовой «гриб».

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. В середине дня взрывы продолжались. Погибших и пострадавших нет. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 19 тысяч человек уже переместили. Безопасной объявлена зона за пределами 10-километрового радиуса от эпицентра.